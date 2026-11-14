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Türkiye
AA 14.11.2026 23:35

Şanlıurfa'da otomobil ile kepçe çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kepçe çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Abdullah Polat'ın kullandığı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki kepçe, Bentbahçesi Mahallesi muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Asiye ile Halil İbrahim Polat 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kepçe çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kepçe operatörü gözaltında

Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobil ile kepçenin çarpışma anları yer alıyor.

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