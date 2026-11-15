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Türkiye
AA 15.11.2026 03:25

Muğla’da otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Muğla’da otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: Ölü ve yaralılar var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin​​​​​​​ yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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