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Türkiye
AA 15.11.2026 13:19

İstanbul Havalimanı günlük 1384 uçuşla Avrupa'da zirvede

EUROCONTROL verilerine göre, 2-8 Kasım döneminde İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1384 uçuşla Avrupa'da ilk sırada yer alırken, Sabiha Gökçen Havalimanı 774 uçuşla 10'uncu oldu.

İstanbul Havalimanı günlük 1384 uçuşla Avrupa'da zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun 2-8 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine yer verildi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1384 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1292 uçuşla Madrid, 1274 uçuşla Amsterdam, 1260 uçuşla Paris Charles de Gaulle ile 1257 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Günlük 774 uçuş icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı olarak belirlendi.

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