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Türkiye
İHA 15.11.2026 09:22

Eskişehir'de kazaya müdahale eden trafik polisine otomobil çarptı: 5 yaralı

Eskişehir bir araç, yağış nedeniyle su birikintisine kapılarak kontrolünü kaybetti. Kazaya müdahale eden trafik polisi ile 4 kişi, kaza mahalline dalan başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, kaza nedeniyle çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Eskişehir'de kazaya müdahale eden trafik polisine otomobil çarptı: 5 yaralı

Y.T. idaresindeki otomobil, yağış sonrasında çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikameti Alpu Kavşağı alt geçidinde, iddiaya göre su birikintisine kapılarak kontrolden çıktı. Araç, sırasıyla Emir Buğra T. yönetimindeki otomobile ve B.M. idaresindeki tıra çarparak maddi hasarlı kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekiplerin yolda güvenlik önlemi alıp müdahalede bulunduğu sırada, M.K. idaresindeki otomobil önce dubalara, ardından kazaya müdahale eden trafik polisi Y.K.'ya ve son olarak diğer araca çarptı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaşanan zincirleme kazada, B.A. ile görevli trafik polisinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre yolu trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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