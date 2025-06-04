TRT Akademi dijital dönüşümün izini sürüyor

Podcast serisi, teknoloji ile insanın buluştuğu noktaları gün yüzüne çıkarıyor.

Dijital teknolojilerin ortaya çıkışı, gelişimi ve hayatımızdaki etkilerini anlamak isteyenler için hazırlanan bu seri önemli bir kaynak niteliğinde.

Dijitalleşme sürecini ve Endüstri 4.0’ı tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele alıyor.

Dijitalleşmenin hikâyesi TRT Akademi’de

Podcast serisi, dört nefes kesici bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde üretim devrimlerinin tarihinden başlayarak internetle tanışmamıza, Endüstri 4.0’ın doğuşundan dijitalleşmenin küresel etkilerine kadar uzanan süreç detaylandırılıyor.

Serinin ilk bölümde “Üretim Devrimleri Tarihi” yer alıyor.

Sanayi Devrimi’nden dijital çağın eşiği Endüstri 4.0’a kadar süregelen dönüşümün temel taşları anlatılıyor.

“Dijitalizasyon ile Nasıl Tanıştık? İnternet ile Buluşma” bölümünde, dijitalleşme ile tanışmamızı sağlayan internetin hayatımıza girişi paylaşılıyor.

Dijitalleşmenin ilk kıvılcımlarının nasıl çıktığı, Mehmet Kancı’nın anlatımı ile dinleyicilere aktarılıyor.

“Endüstri 4.0 Nasıl Doğdu?” bölümünde, Endüstri 4.0’ın doğuşu ile inovatif dünyaya açılan kapılar aralanıyor.

Son olarak “Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Dünyayı Nereye Götürüyor?” bölümü ile dijitalleşmenin küresel etkileri ve insanlık tarihindeki dönüştürücü gücü yorumlanıyor.

Teknolojiye ilgi duyanlar ve dijital dönüşümün nabzını tutmak isteyenler için hazırlanan bu seri, kaçırılmayacak bir fırsat.

TRT Akademi podcast serileri ile bilgiye kulak verin

TRT Akademi podcast serileri, medya ve iletişim alanına farklı bir pencereden bakmayı sağlıyor.

Özel olarak hazırlanan içerikler geleneksel medyadan sosyal medyaya, dijital kültürden yapay zekâya kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlandı.

Podcast serileri yalnızca bilgi sunma amacı taşımıyor. Alanında uzman isimlerin eşliğinde yayımcılığın arka planına ışık tutuluyor ve dijital dünyanın karmaşıklığı daha anlaşılır hale getiriliyor.

Medyayı ve dijital dünyayı anlamak ve çözümlemek için tasarlanan seriler iletişim öğrencilerinden araştırmacılara, medya profesyonellerinden bu alana ilgi duyanlara kadar geniş bir kesime hitap ediyor.

TRT Akademi ile hem keyifli vakit geçirin hem öğrenin

TRT Akademi web sayfası, öğrenmeyi keyifli hale getirecek şekilde tasarlandı.

Yüz yüze, video ve sanal eğitimlerin yanı sıra podcast serileri, yayınlar ve blog sayfası ile dikkat çekici içeriklere ulaşmak mümkün.

TRT Akademi’nin bilgi dünyasına adım atmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.