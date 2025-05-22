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TRT Akademi
TRT Haber 22.05.2025 21:15

TRT Akademi’nin yeni reklam filmi yayında

Alanında deneyimli uzmanları ve zengin, kapsamlı eğitim içeriklerini bir araya getiren profesyonel kadrosuyla öne çıkan TRT Akademi, medya dünyasına sağlam ve etkili bir başlangıç yapmayı vadediyor.

TRT’nin medya ve iletişim alanındaki köklü deneyiminden ve vizyonundan ilham alan TRT Akademi, medya alanında uzmanlaşmak isteyen gençlere rehberlik eden yeni reklam filmiyle öne çıkıyor.

Reklam filminde, özellikle haber spikerliği gibi ekran önü mesleklerine odaklanan içeriklerin yanı sıra, uygulamalı dersler ve sahadan gelen deneyimlerle güçlendirilmiş eğitim süreçleri ön plana çıkıyor.

Sadece teorik bilgiyle yetinmeyen TRT Akademi; kamera önü ve arkası, kurgu, senaryo, dijital medya, habercilik, diksiyon gibi pek çok alanda uygulamalı eğitimler sunuyor ve katılımcılarını sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Kapsayıcı ve dinamik yapısıyla öne çıkan TRT Akademi, medya dünyasına adım atmak isteyen gençler için güçlü bir rehber olma misyonunu sürdürüyor. Yeni yayınlanan reklam filmiyle birlikte, TRT Akademi’nin sunduğu fırsatlar ve eğitime verdiği önem bir kez daha gözler önüne serildi.

Yeni reklam filmiyle medya ve iletişim sektörüne ilgi duyan gençleri ekran başına davet eden TRT Akademi, “Şimdi Sende!” sloganıyla herkesi bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmaya çağırıyor.

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