Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın

Eğitim kapsamında radyonun tarihçesinden başlayarak podcast yayıncılığının günümüzdeki yükselişine kadar uzanan süreç değerlendiriliyor.

Prodüktör Filiz Özdemir Arıcıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu eğitim; içerik hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlardan program türlerine, program metni oluşturmaktan röportajın püf noktalarına kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunuyor.

4 bölümden oluşan Radyo ve Podcast İçin Temel Program Hazırlama online eğitim serisine trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Radyo ve podcast yayıncılığına profesyonel bakış

Prodüktör Filiz Özdemir Arıcıoğlu’nun tecrübelerini aktardığı eğitim serisi, önemli bilgileri kısa sürede katılımcılarla paylaşıyor.

Eğitim sayesinde radyoculuğun dünyada ve Türkiye’de nasıl bir dönüşüme uğradığını öğrenmek çok kolay.

Katılımcılar, radyonun zaman içinde değişen işlevini öğrenirken aynı zamanda kendi yayın içeriklerini oluşturmayı da deneyimleyecek.

Eğitim, sesli medya içerik üretiminin profesyonel şekilde hazırlanmasına ışık tutuyor.

Kamu kurumlarından özel sektöre, üniversite öğrencilerinden yeni mezunlara kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden bu eğitimde ön koşul yok. Bu alana merakı ve ilgisi olan herkes eğitime katılabilir.

Video olarak hazırlanan eğitim serisini satın alanlar, 180 gün boyunca istedikleri zaman istedikleri yerden eğitim videolarına erişebilirler.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen teorik sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacaklar.

Radyo ve podcast yayıncılığının tüm detayları TRT Akademi’de

TRT Akademi’nin radyo kategorisinde yer alan eğitimler, sesli medya dünyasına ilgi duyanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Video eğitimlerin yanı sıra yüz yüze ve sanal sınıf ortamında da eğitimler gerçekleştiriliyor. Alanında uzman ve deneyimli isimlerin rehberlik ettiği eğitimlerde, radyo ve podcast yayıncılığına dair her şey katılımcılarla paylaşılıyor.

Ayrıca blog içeriklerinde de bu konuyla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Dijital çağın dinamiklerini göz önüne alarak kendini geliştirmek isteyenler trtakademi.com.tr adresinde yer alan eğitimlere katılabilir.