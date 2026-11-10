Kanada ABD'ye yönelik tarifelerindeki muafiyetleri genişletti

Kanada Maliye ve Ulusal Gelir Bakanı François-Philippe Champagne yazılı açıklamasında, ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen Kanadalı işletmeleri ve çalışanları desteklemek ve yerli ürünlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla, tarife muafiyeti önlemlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Bu kapsamda ABD gümrük vergilerine yönelik genel muafiyet uygulamasının 30 Haziran 2028'e kadar bir yıl uzatıldığını bildiren Champagne, madencilik, taş ocakçılığı veya petrol ve doğal gaz çıkarımı faaliyetlerinde kullanılan çelik dışındaki ürünler ile kamu eğitim kurumlarının kullandığı tüm ürünlerin de muafiyet kapsamına dahil edildiğini belirtti.

Champagne, yurt içinde üretildiği tespit edilen belirli ürünler için uygulanan muafiyetlerin ise kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti.

Kanada pazarında arz sıkıntısı yaşanan bazı ithal ürünler ile önceden yapılmış sözleşmeler gibi istisnai durumlar nedeniyle ABD'den tedarike devam etmek zorunda kalan şirketlere hedefli tarife muafiyetleri sağlanacağını kaydeden Champagne, bu değişikliklerin Kanadalı şirketlerin rekabet gücünü desteklemeyi amaçladığını vurguladı.