Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2026 07:08

İstanbul'da huzur uygulamasında 445 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da dün yapılan huzur uygulaması kapsamında toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da huzur uygulamasında 445 şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, dün kent genelinde iki aşamalı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.30-22.30 arasında 189 noktada bin 171 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30-00.30 arasında bin 79 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulamada 282 bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 877 gram uyuşturucu, 605 adet uyuşturucu hap ile bunun ticaretinden elde edildiği tespit edilen 1290 lira ve 10 dolar bulundu.

Toplam 372 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu 8 kişi hakkında işlem yapılırken 34 kişiye de idari işlem gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde ise 38 bin 892 araç ve bin 742 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 835 araç ve motosiklet ile 26 sürücüye işlem yapıldı.

Toplam 3 milyon 30 bin 110 lira para cezası kesilen uygulamada, 10 araç ile 2 motosiklet trafikten men edildi.

ETİKETLER
İstanbul Polis
Sıradaki Haber
10 Kasım töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
İtalya: Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara güçlü bir mesaj göndermek için birleşmeliyiz
07:50
Eşine işe gittiğini söyleyip Tayland’da başka bir kadınla evlendi
07:08
Hamas: 'Barış Kurulu' Gazze'deki felaket gerçekliğini çarpıtıyor ve İsrail’in sorumluluğu görmezden geliyor
07:03
Katil İsrail, hapishanede açlıktan ölen Filistinli çocuğun cenazesini 1,5 yıl sonra ailesine verecek
07:01
Kanada ABD'ye yönelik tarifelerindeki muafiyetleri genişletti
07:00
Trump: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde güçlü eğilim görüyoruz
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ