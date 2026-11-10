Eşine işe gittiğini söyleyip Tayland’da başka bir kadınla evlendi

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki David Curtis, eşine işe gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra Tayland'a gitti. 16 yıllık eşini geride bırakan Curtis, burada kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla evlendi.

Sözleşme yöneticisi olarak çalışan Curtis, Nisan 2025'te 51 yaşındaki eşi Kirsty ile birlikte ailece yemek yedi. Gecenin sonunda eşine onu sevdiğini söyleyen Curtis, işe gideceğini belirterek evden ayrıldı ancak bir daha eve dönmedi.

Birkaç gün sonra eşine mesaj gönderen Curtis, evliliklerine ara vermek istediğini ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Dünya turuna çıkacağını ve daha sonra eve döneceğini belirten adam, ardından eşini tüm iletişim kanallarından engelledi. Eşinin pasaportunun da evde olmadığını fark eden Kirsty, bir süre sonra boşanma davası açtı.

Curtis'in Tayland'a gittiğini öğrenen Kirsty, eşinin burada bir eğlence mekanında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başladığını öğrendi. Curtis, ilk evliliği hukuken devam ederken Kasım 2025'te genç kadınla evlendi. İkinci evliliğini ailesinden gizleyemeyen Curtis, Facebook üzerinden yakınlarına düğün davetiyeleri gönderdi. Yeni eşi de evliliklerini ve İngiltere'de yapmayı planladıkları balayını sosyal medyada paylaştı.

İhaneti düğün davetiyeleri aracılığıyla öğrenen Kirsty, avukatının tavsiyesi üzerine polise başvurdu. 26 Şubat 2026'da İngiltere'ye dönen Curtis, Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındı. Hakkında çifte evlilik suçlamasıyla dava açılan Curtis, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmese de daha sonra suçunu itiraf etti.

Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi, Curtis'i çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak ceza 18 ay süreyle ertelendi. Mahkeme ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti ve toplam 804 sterlin ödeme cezası verdi.

Yaşadığı süreci anlatan Kirsty, eşinin düğün davetiyesini gördüğünde büyük bir şok yaşadığını belirterek, 16 yıllık evliliğinin kendisi için hiçbir anlamı kalmamış gibi hissettiğini söyledi. Eşinin ortadan kaybolduğu dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve daha sonra 20 yıldır çalıştığı işinden çıkarıldığını anlatan Kirsty, yaşadığı ihanetin insanlara yeniden güvenmesini zorlaştırdığını ifade etti.