Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.11.2026 07:03

Hamas: 'Barış Kurulu' Gazze'deki felaket gerçekliğini çarpıtıyor ve İsrail’in sorumluluğu görmezden geliyor

Hamas, Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'ndeki sel felaketinin nedenlerine ilişkin "çarpıtılmış bir anlatı" sunduğunu belirterek, konseyin ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasını engelleyen ve yardımların girişini kısıtlayan katil İsrail'in sorumluluğunu görmezden geldiğini bildirdi.

Hamas: 'Barış Kurulu' Gazze'deki felaket gerçekliğini çarpıtıyor ve İsrail’in sorumluluğu görmezden geliyor

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Kurulu'nun sel felaketinin yansımalarına dair yayımlanan bildirisinin yakından takip edildiği belirtildi.

Kurul bildirisinde insani durumun ciddiyetinin ve İsrail hükümetinin barınma ile toparlanma malzemelerinin girişine izin vermekte geciktiğinin kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, buna rağmen metinde katil İsrail'in, Hamas ile Filistinli grupların onayladığı Trump planı ve yol haritasının uygulanmasını engellemedeki sorumluluğuna ilişkin gerçeklerin göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Hamas'ın yol haritasının uygulanmasını engellediği yönündeki iddiaların, başta Mısır, Katar ve Türkiye olmak üzere arabulucuların resmi açıklamalarıyla çeliştiğine işaret edilerek, arabulucu ülkelerin 3 Ağustos 2026 tarihinde, Hamas ve grupların yol haritasını onaylamasına rağmen soykırımcı İsrail ihlallerinin ikinci aşamanın uygulanmasını sekteye uğrattığını teyit ettiği hatırlatıldı.

İnsani felaketin ve hayat kurtarıcı yardımların siyasi bir baskı unsuruna dönüştürülmesinin insani ve hukuki yükümlülüklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) sel felaketinden on binlerce ailenin etkilendiğini bildirdiği, buna karşın çok sayıda barınma malzemesinin girişine izin verilmesini bekleyerek sınırın dışında bekletildiği kaydedildi.

Hamas, planın uygulanmasından sorumlu taraf olan Barış Kurulu'na, insani krizle mücadeledeki "ihmalkarlığındaki" sorumluluğunu netleştirme, İsrail hükümetini birinci aşama taahhütlerini yerine getirmeye zorlama ve sınır kapılarını her türlü siyasi ya da güvenlik şartından bağımsız olarak yardım, barınma ve toparlanma malzemelerine açma çağrısında bulundu.

Gazze Barış Kurulu, bölgede yaşanan şiddetli sel felaketi ve yaklaşan kış koşullarına ilişkin "acil durum" uyarısında bulunarak, İsrail'i gerekli yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırmıştı.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

Eli kanlı İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da daha önce yaptığı açıklamada, katil İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği, içinde veya çevresinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını söylemişti.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

Soykırımcı İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

ETİKETLER
Hamas Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail, hapishanede açlıktan ölen Filistinli çocuğun cenazesini 1,5 yıl sonra ailesine verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
İtalya: Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara güçlü bir mesaj göndermek için birleşmeliyiz
07:50
Eşine işe gittiğini söyleyip Tayland’da başka bir kadınla evlendi
07:11
İstanbul'da huzur uygulamasında 445 şüpheliye gözaltı
07:03
Katil İsrail, hapishanede açlıktan ölen Filistinli çocuğun cenazesini 1,5 yıl sonra ailesine verecek
07:01
Kanada ABD'ye yönelik tarifelerindeki muafiyetleri genişletti
07:00
Trump: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde güçlü eğilim görüyoruz
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ