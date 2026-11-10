Hamas: 'Barış Kurulu' Gazze'deki felaket gerçekliğini çarpıtıyor ve İsrail’in sorumluluğu görmezden geliyor

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Kurulu'nun sel felaketinin yansımalarına dair yayımlanan bildirisinin yakından takip edildiği belirtildi.

Kurul bildirisinde insani durumun ciddiyetinin ve İsrail hükümetinin barınma ile toparlanma malzemelerinin girişine izin vermekte geciktiğinin kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, buna rağmen metinde katil İsrail'in, Hamas ile Filistinli grupların onayladığı Trump planı ve yol haritasının uygulanmasını engellemedeki sorumluluğuna ilişkin gerçeklerin göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Hamas'ın yol haritasının uygulanmasını engellediği yönündeki iddiaların, başta Mısır, Katar ve Türkiye olmak üzere arabulucuların resmi açıklamalarıyla çeliştiğine işaret edilerek, arabulucu ülkelerin 3 Ağustos 2026 tarihinde, Hamas ve grupların yol haritasını onaylamasına rağmen soykırımcı İsrail ihlallerinin ikinci aşamanın uygulanmasını sekteye uğrattığını teyit ettiği hatırlatıldı.

İnsani felaketin ve hayat kurtarıcı yardımların siyasi bir baskı unsuruna dönüştürülmesinin insani ve hukuki yükümlülüklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) sel felaketinden on binlerce ailenin etkilendiğini bildirdiği, buna karşın çok sayıda barınma malzemesinin girişine izin verilmesini bekleyerek sınırın dışında bekletildiği kaydedildi.

Hamas, planın uygulanmasından sorumlu taraf olan Barış Kurulu'na, insani krizle mücadeledeki "ihmalkarlığındaki" sorumluluğunu netleştirme, İsrail hükümetini birinci aşama taahhütlerini yerine getirmeye zorlama ve sınır kapılarını her türlü siyasi ya da güvenlik şartından bağımsız olarak yardım, barınma ve toparlanma malzemelerine açma çağrısında bulundu.

Gazze Barış Kurulu, bölgede yaşanan şiddetli sel felaketi ve yaklaşan kış koşullarına ilişkin "acil durum" uyarısında bulunarak, İsrail'i gerekli yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırmıştı.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

Eli kanlı İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da daha önce yaptığı açıklamada, katil İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği, içinde veya çevresinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını söylemişti.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

Soykırımcı İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.