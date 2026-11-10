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Dünya
The Guardian 10.11.2026 08:03

Fransa'da olimpiyat şampiyonu cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Fransa'nın popüler sporcularından beş kez olimpiyat şampiyonu judocu Teddy Riner, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti. Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kararını duyuran sporcu, kendisini ne sağcı ne de solcu olarak tanımladığını ve amacının toplumda birliği sağlamak olduğunu söyledi.

Fransa'da olimpiyat şampiyonu cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresinin tamamlanmasının ardından nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilmesi öngörülen seçimler öncesinde kamuoyu araştırmaları, yarışın siyasi uçlar arasında geçebileceğine işaret ediyor.

Ankete yansıyan veriler merkez siyasetin güç kaybettiğini gösterirken, herhangi bir siyasi parti desteği veya tecrübesi bulunmayan Riner'in adaylık hamlesi analistler tarafından sürpriz bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin artan kamu borçları, yükselen yaşam maliyetleri ve toplumsal eşitsizliklere dikkati çeken Riner, ayrıştırıcı söylemler yerine ortak akıl, adalet ve kararlılığa dayalı samimi bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Spor kariyerindeki mücadele ruhuna atıfta bulunan ünlü sporcu, Fransa'nın sürekli tartışan profesyonel siyasetçilerden ziyade halkı birleştirecek bir yaklaşıma gereksinim duyduğunu dile getirdi.

Adaylığının resmiyet kazanması için Fransız seçim yasaları uyarınca yerel ve ulusal düzeydeki seçilmiş yetkililerden 500 imza toplaması gereken Guadeloupe doğumlu sporcu, toplumsal umudu yeniden inşa etmek adına mücadele edeceğini vurguladı.

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Fransa 2020 Olimpiyat Emmanuel Macron
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