WSJ: ABD, İran tehdidi üzerine tanker uçaklarını İngiltere'deki üsten tahliye etti

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD, İran'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere'deki Kraliyet Hava Üssü'nde bulunan tanker uçakları için harekete geçti.

ABD söz konusu uçakları, Almanya ve üssü bulunan diğer ülkelere tahliye etti.

Öte yandan kaynaklar, tehdidin ani mi yoksa daha genel bir durum mu olduğuna dair detay vermedi.

ABD Hava Kuvvetlerinden bir sözcü WSJ'ye yaptığı açıklamada, olay hakkında detay vermezken, ABD uçaklarının zaman zaman farklı nedenlerle üsler arasında rotasyon yapabildiğini kaydetti.