Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.11.2026 09:08

İletişim Başkanı Duran'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

İletişim Başkanı Duran, "Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Duran, şunları kaydetti:

"Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım
Sıradaki Haber
Bakanlar ve siyasilerden 10 Kasım mesajları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
Peynir üretiminde süt dışı proteinlere yasak
09:18
Vergi borcu 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin isimleri açıklanacak
09:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
09:16
WSJ: ABD, İran tehdidi üzerine tanker uçaklarını İngiltere'deki üsten tahliye etti
09:14
BM: İklim değişikliği ciddi ekonomik riskler yaratıyor
08:50
ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 165 sandalyeye ulaştı
Kaş’ta dalışçılardan Atatürk’e saygı dalışı
Kaş’ta dalışçılardan Atatürk’e saygı dalışı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ