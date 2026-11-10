MEB'in 'Türkiye İklim Okulu' COP31'de kapılarını açtı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve TRT`nin ev sahibi yayıncı kuruluşu olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Yeşil Bölge'sinde hayata geçirilen "Türkiye İklim Okulu", öğrenci, öğretmen, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile farklı sektörlerden uzmanları bir araya getirdi.

"Yaşayan bir okul" anlayışıyla tasarlanan alanda, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolünü ön plana çıkaran etkinlikler düzenlendi.

Ziyaretçilere, iklim değişikliği, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgi edinmenin yanı sıra çeşitli uygulamaları deneyimleme imkanı sunuldu.

"Türkiye İklim Okulu"nun ilk gününde teknoloji alanı, yaşayan okul alanı ve iklim deneyimi alanı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Gün boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ziyaretçiler, çevre dostu yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı.

"Atığa Yeni Hayat Ver", "Doğayla Üretiyorum ve Tohum Topu Yapımı", "İklim Dostu Şehrimi Tasarlıyorum" gibi pek çok başlıkta düzenlenen etkinliklerde geri dönüşüm, doğal üretim ve sürdürülebilir yaşam konuları uygulamalı çalışmalarla ele alındı.

"Çevre sorunlarına yönelik çözüm öneri"

Çocuklar, "İklim Dostu Şehrimi Tasarlıyorum" etkinliğinde çevre dostu şehir modelleri oluşturarak kent yaşamında karşılaşılan çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Temsili şehir tasarımları üzerinden sürdürülebilir ulaşım, yeşil alanlar ve çevre dostu yaşam konularında farkındalık oluşturuldu.

Sıfır Atık Kütüphanesi'nde ise geri dönüşüm ve yeniden kullanım örnekleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

Teraryum atölyesinde de katılımcılar, cam kaplar içerisinde minyatür bitki ekosistemleri oluşturarak doğanın döngüsünü ve ekolojik dengenin önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

Ayrıca "Muz Lifi Dokuma Atölyesi" ile doğal malzemelerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm ele alındı

Düzenlenen konferans ve panellerde ise iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve eğitimin bu süreçteki rolü ele alındı.

"İklimi Uzaydan Okumak: Uydular Bize Su Kaynaklarımız Hakkında Ne Söylüyor?" başlıklı konferansta, uydu teknolojilerinin su kaynaklarının izlenmesindeki rolüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

"Geleceğin Yeşil Meslekleri" başlıklı panelde, yeşil dönüşüm sürecinde öne çıkan meslek alanları ve geleceğin iş gücünde ihtiyaç duyulacak yetkinlikler değerlendirildi.

"İklim İçin Eğitimden Eyleme: Eğitimcilerin Öncülüğünde İklim Bilgisinden Toplumsal Dönüşüme" başlıklı panelde ise iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin önemi ve eğitimcilerin toplumsal dönüşümdeki rolü ele alındı.

COP31 boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

İklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaların ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasını amaçlayan "Türkiye İklim Okulu", COP31 boyunca farklı kurum ve kuruluşların katkılarıyla düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Öğrencilerin ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını uluslararası paydaşlarla buluşturacak okulda, konferans süresince söyleşiler, proje sunumları ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirilmeye devam edecek.