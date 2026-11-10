Üç bakan İzmir'deki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 17 vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Ekiplerimiz, yaralılarımızın sağlığına kavuşması için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin."