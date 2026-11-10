ABD Savunma Bakanı Hegseth'in azli için 8 madde Temsilciler Meclisi'ne sunuldu

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda sekiz azil maddesinden oluşan kapsamlı tasarıyı baştan sona okuyan Massie, Hegseth'in azledilmesi gerektiğini savundu.

Massie, meclis kuralları uyarınca "ayrıcalıklı statüyü" kullanarak, Cumhuriyetçi liderlerin tasarıyı 2 yasama günü içinde oylama için genel kurula sunmalarını gerektirecek şekilde başvuruda bulundu. Ancak meclis liderleri, basit çoğunlukla söz konusu tasarının ayrıcalıklı statüde ele alınmasını engelleyebilir.

Massie, Hegseth'i Kongre'den izin almadan savaşlar başlatmak, sivillerin korunmasını baltalamak ve yargı dışı infazlar gerçekleştirmek dahil olmak üzere sekiz ayrı azil suçu işlemekle suçladı.

Tasarı, Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal bir görevde bulunma hakkının elinden alınmasını talep ediyor.

Sekiz maddelik azil metni, Hegseth'in İran, Yemen ve Venezuela'daki ABD askeri operasyonlarındaki rolünün yanı sıra askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddiaları içeriyor.

İlk üç madde İran savaşıyla ilgili

İlk üç azil maddesinde Hegseth, Kongre'nin onayı olmadan İran'a karşı ABD askeri operasyonlarını yönetmek ve Kongre'nin Amerikan kuvvetlerini geri çekme çabalarına rağmen çatışmayı sürdürmek suretiyle 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı'nı ihlal etmekle suçlanıyor.

Dördüncü azil maddesinde Hegseth, askeri operasyonlar sırasında sivil kayıpları önlemek için tasarlanmış güvenlik önlemlerini baltalamakla suçlanıyor. Bu kapsamda, İran'ın Minab kentindeki Şerece-i Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen ve aralarında 120 çocuğun da bulunduğu 150'den fazla sivilin ölümüne yol açan ABD saldırısı örnek gösteriliyor.

Beşinci madde, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi bulunan gemilere yönelik ABD askeri saldırılarına odaklanıyor.

Altıncı maddede Hegseth, emekli donanma komutanı ve Senatör Mark Kelly'nin askeri personele yasa dışı emirleri reddedebileceklerini hatırlatan bir videoya katılması üzerine kendisine misilleme yapmak ve anayasal olarak korunan ifade özgürlüğünü bastırmakla suçlanıyor.

Yedinci maddede, bu yılın ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonla ilgili olarak Hegseth'in egemen bir ülkeye karşı yetkisiz bir askeri operasyon yönettiği ve bunun sonucunda en az 83 kişinin öldüğü, 7 Amerikalının da hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Son azil maddesinde ise Hegseth, 2025 yılında yaklaşık 52 gün boyunca 1100'den fazla saldırının gerçekleştirildiği belirtilen Yemen'deki "askeri harekatı" yönetmekle suçlanıyor.

Kongre'deki azil süreci

ABD siyasal sisteminde azil süreci Temsilciler Meclisinde başlıyor. Burada ilgili maddenin ya da maddelerin kabul edilmesi halinde Senato'da asıl yargılama ve karar süreci gerçekleştiriliyor.

Buna göre, basit çoğunluğun sağlanması halinde Temsilciler Meclisi, Hegseth'i azil maddelerinde yöneltilen suçlamalarla itham edebilir.

Bu durumda Hegseth'in suçlu olup olmadığına ilişkin yargılamayı gerçekleştirecek olan Senato, düzenleyeceği oturumlarda azil maddelerini ele alıp tartışacak.

Hegseth'in görevden alınabilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluğa, yani 67 oya ulaşılması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin desteğini alan Hegseth'e karşı mevcut Senato aritmetiğinde bu sayıya ulaşılması pek mümkün görünmüyor.