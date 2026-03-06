İran'daki okul saldırısına ilişkin rapor: Saldırıdan Amerikan kuvvetleri sorumlu

Haberde, soruşturmanın henüz nihai bir sonuca ulaşmadığı ve çalışmaların devam ettiği belirtilirken, ABD’li iki yetkilinin saldırının sorumluluğuna dair bu ön değerlendirmeyi paylaştığı aktarıldı.

Minab’da "çift vuruş" dehşeti: 165 kız çocuğu hayatını kaybetti

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şecere-i Tayyibe" ilkokulu, eğitim devam ederken füzelerin hedefi oldu.

Görgü tanıkları ve kurtarma ekipleri, okulun "çift vuruş" (double-tap) yöntemiyle vurulduğunu; ilk patlamanın ardından sığınaklara ve okulun mescidini andıran bir alana kaçan çocukların, kısa süre sonra gelen ikinci füze ile hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ölenlerin çoğunun 7 ile 12 yaş arasındaki kız çocukları olduğu bildirildi.

BM ve Uluslararası toplumdan "savaş suçu" tepkisi

İran’ın BM Cenevre Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, saldırının bilançosunun 165’e yükseldiğini doğrularken, uluslararası toplumu bu "insanlık dışı" saldırıyı kınamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler ve UNESCO, okulların uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde dokunulmazlığı olduğunu hatırlatarak, sivil bir eğitim kurumunun doğrudan hedef alınmasının "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Pentagon ve Beyaz Saray’dan resmi açıklamalar bekleniyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, çarşamba günü yaptığı açıklamada olayın soruşturulduğunu kabul ederek, "Sivil hedefleri asla kasten vurmayız ancak bu durumu inceliyoruz" dedi.

Pentagon, soruşturma tamamlanmadan ayrıntı vermenin uygun olmayacağını belirtirken; Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, "Savaş Departmanı konuyu araştırırken şunu hatırlatmak gerekir ki; çocukları ve sivilleri hedef alan ABD değil, İran rejimidir" ifadelerini kullandı.