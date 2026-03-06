İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı

İran devlet televizyonuna göre, toplantıya son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ulusla Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

Dördüncüsü düzenlenen geçici Liderlik Konseyi toplantısında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Trump açıklamasında, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.