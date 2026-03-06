Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 10:42

ABD-İsrail'in İran'ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü

ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü

Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
SGK'nin ilaç harcaması arttı
11:13
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor
11:14
AB'nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye vurgusu
11:12
Küresel deniz ticaretinin "Hürmüz" sınavı
11:03
ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi
10:56
Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenenecek
Kahire’de binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi
Kahire’de binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ