İran operasyonunun ilk 36 saati: ABD ve İsrail 3 binden fazla akıllı mühimmat kullandı

Yapılan incelemelere göre, saldırıların ilk evresinde 3 binden fazla hassas güdümlü mühimmat ve önleyici füze kullanıldı.

Bu yoğun mühimmat sarfiyatı, Batı'nın savunma sanayii tedarik zinciri ve stok yenileme kapasitesi üzerindeki baskıyı artıracak.

Operasyonda kullanılan mühimmatın detayları açıklandı

Analizlere göre ABD ordusu, operasyonun ilk 36 saatinde sadece GBU-31/32/38 tipi JDAM güdüm kitlerinden yaklaşık 250 adet kullandı.

Washington yönetiminin harekat kapsamında kullandığı diğer silah sistemleri ise şöyle sıralandı:

120 adet Tomahawk seyir füzesi.

MQ-9 Reaper İHA'larından ateşlenen 60 adet AGM-114 Hellfire füzesi.

Yeraltı tesislerini hedef alan 10 adet GBU-57 sığınak delici bomba.

Savunma amaçlı 90 adet Patriot (PAC-2/PAC-3) ve 180 adet SM-2/SM-3/SM-6 gemi konuşlu hava savunma füzesi.

İsrail'in mühimmat harcaması

İsrail hava kuvvetlerinin ise saldırılarda 280 adet Spice-1000/2000 güdümlü bomba, 70 adet Rampage süpersonik füze ve 50 adet Delilah seyir füzesi kullandığı belirtildi.

Tedarik zincirinde "nadir toprak elementi" krizi kapıda

Mühimmat stoklarının bu hızla tüketilmesinin, üretim süreçlerindeki kritik bir sorunu ortaya çıkaracağı değerlendiriliyor.

Modern güdüm kitlerinin üretimi için gerekli olan nadir toprak elementleri sektöründe Çin'in hakimiyeti bulunuyor.

Özellikle radar sistemleri ve füzeler için kritik öneme sahip olan galyum maddesinin küresel tedarikinin yüzde 98'inin Çin tarafından kontrol edilmesi, üretimin kısa sürede artırılmasını imkansız kılıyor.

Savunma sanayii uzmanları, bazı gelişmiş silah sistemlerinin ve radarların yeniden üretilmesinin 2 ila 8 yıl arasında sürebileceğine dikkat çekiyor.

Trump stok endişelerini reddetti

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve askeri yetkililer, uzun sürecek bir askeri kampanyanın ABD'nin silah stoklarını, özellikle İsrail ve Ukrayna'ya verilen desteği olumsuz etkileyebileceği konusunda Başkan Donald Trump'ı uyardı.

Buna karşın Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada stoklarla ilgili endişeleri reddetti.

Trump, ABD'nin mühimmat depolarının orta ve üst seviyede hiç olmadığı kadar dolu olduğunu ve ülkenin "sınırsız bir silah kaynağına" sahip olduğunu savundu.