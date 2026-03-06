Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 09:44

ABD ile Venezuela, diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi konusunda anlaştı

ABD ile Venezuela, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesisi konusunda anlaşmaya vardı.

ABD ile Venezuela, diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi konusunda anlaştı
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından, Venezuela ile ilişkilere dair açıklama yapıldı.

Venezuela'nın geçici yetkilileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Venezuela'da istikrarı teşvik etmek, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve siyasi uzlaşmayı ilerletmek konusundaki ortak çabalarımızı kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Venezuela halkının, demokratik olarak seçilmiş hükümete barışçıl geçişi için gerekli koşullara odaklanıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD Venezuela
