Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.03.2026 11:23

İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalarda, ne eğitimde ne istihdamda olan 778 bin 521 genci tespit ederek bunlardan 123 bin 545'inin işe girmesine aracılık yaptı.

İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı

İŞKUR, küresel bir sorun olarak birçok ülkenin mücadele ettiği ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) iş gücü piyasasına kazandırılabilmesi amacıyla hayata geçirdiği "İş Avcılığı Danışmanlık Modeli"ni 2019'dan bu yana uyguluyor.

Model kapsamında, potansiyel NEET olarak değerlendirilen İŞKUR'a kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

İş ve meslek danışmanı, potansiyel NEET olan birey için uygun kurum hizmeti taraması yaparak, uygun hizmet tespit edildiğinde bireyle iletişime geçiyor.

Bu kapsamda, 2025'te 50 bin 14 genç, potansiyel NEET olarak belirlendi. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan bu gençlerin 16 bin 132'si İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, 2 bin 101'i ise aktif iş gücü piyasası programına dahil edilerek iş gücü piyasasına kazandırıldı.

Modelin uygulanmaya başladığı Ağustos 2019'dan 2025 yılı sonuna kadar NEET olarak tespit edilip iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan genç sayısı ise 778 bin 521 olarak kayıtlara geçti.

Bu gençlerin 123 bin 545'i İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi, 41 bin 633'ü aktif iş gücü piyasası programına dahil edildi.

İŞKUR, NEET potansiyeli olan gençlerin iş gücü piyasasına katılımlarına yönelik programları artırmayı hedefliyor.

ETİKETLER
İŞKUR İstihdam
Sıradaki Haber
SGK'nin ilaç harcaması arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
12:29
MEBİ'de LGS öğrencileri için mart ayı örnek soruları yayımlandı
12:26
Yeşil Vatan etkinliklerinde bu ayın teması: Su verimliliği
12:08
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
11:48
Bakan Bayraktar: Türkiye yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdi
11:48
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Modern ile geleneğin köprüsü: Pertevniyal Valide Sultan Camii
Modern ile geleneğin köprüsü: Pertevniyal Valide Sultan Camii
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ