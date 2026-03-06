Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
AA 06.03.2026 15:37

Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi

Endonezya'da hükümet, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı aldı.

Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.

Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin, "Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
