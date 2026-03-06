Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 23:29

Katar: İran’dan gönderilen 10 İHA’dan 9’u düşürüldü

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan ülkeye yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırı girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Katar: İran’dan gönderilen 10 İHA’dan 9’u düşürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın bugün İran’dan gönderilen 10 İHA ile gerçekleştirilen saldırı dalgalarına maruz kaldığı belirtilerek, Katar Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 9 İHA’nın başarıyla imha edildiği, bir İHA’nın ise yerleşim olmayan bir bölgeye düştüğü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve gerekli imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, dış kaynaklı herhangi bir tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayan yabancılara ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarının talimatlarına uymaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Katar İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
Bahreyn'de cadde ve meydanlarda toplanma yasağı getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı
01:02
Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü
00:54
Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
00:47
İran'dan Avrupa ülkelerine 'meşru hedef haline gelirsiniz' uyarısı
00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
00:38
Bakan Bolat: Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi yıllık 844 milyon dolara yükseldi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ