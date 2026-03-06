Açık 3ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 23:17

Bahreyn'de cadde ve meydanlarda toplanma yasağı getirildi

Bahreyn'de, "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla cadde ve meydanlarda toplanma yasağı getirildiği bildirildi.

Bahreyn'de cadde ve meydanlarda toplanma yasağı getirildi

Bahreyn İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin İran'dan yapılan saldırılara maruz kaldığı ve bu durumun "kamu güvenliği için tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Açıklamada, sivil koruma tedbirlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edilirken, "halkın güvenliğini korumak ve sivil koruma prosedürlerini güçlendirmek amacıyla cadde ve halka açık meydanlarda toplanmaların yasaklandığı" duyuruldu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

İran İsrail ABD Bahreyn
