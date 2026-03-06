Açık 3ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 22:58

Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesine 9 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Lübnan
