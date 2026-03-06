Açık 3ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 22:18

İsrail'in İran'a yönelik saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yaptığı iddia edildi

İsrail ordusunun, İran'a karşı sürdürülen saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yaptığı iddia edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yaptığı iddia edildi

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı haberde, "Tel Aviv, İran'a yönelik saldırılarla rejimi doğrudan devirmeyi hedeflemiyor, onu zayıflatacak koşulları oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun İran'a karşı haftalarca sürecek çatışma ve bombardımana hazırlandığına işaret edilen haberde, şunlara dikkat çekildi:

"İran'a yönelik saldırılar haftalarca veya daha fazla sürebilir. Savaşın bitmesi için bir süreyi belirlemenin imkanı yok ancak yıllarca sürecek bir savaş da olmayacak."

Haberde, İsrail'in ABD'yle koordineli olarak İran'da "rejimin silah üretim kapasitesini hedef almaya devam ettiği" öne sürüldü.

İsrail'in bugün akşam saatlerine kadar İran'a karşı sürdürdüğü saldırılarda 6 bin 500 mühimmat kullandığı vurgulanan haberde, İsrail'in Haziran 2025'teki 12 günlük saldırılarda ise 4 bin mühimmat kullandığına işaret edildi.

Haberde, İran'daki füze rampalarının yüzde 60'ının imha edildiği iddia edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

