Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 19:53

İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırısı

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiğine dikkat çekilen açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İran'ın altı saat sonra yaptığı yeni misillemenin ardından Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ABD İran
