Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 19:08

İran, 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacak

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), İran'ın 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağını duyurdu.

İran, 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacak

IPC tarafından yapılan açıklamada, 6-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda ülkesini temsil etmeye hazırlanan tek İranlı sporcu olan kros kayakçı Aboulfazl Khatibi Mianaei'nin, Orta Doğu'da devam eden çatışma nedeniyle İtalya'ya güvenli bir şekilde seyahat edemeyeceği belirtildi ve İranlı sporcunun yarıştan çekildiğini doğrulandı.

IPC Başkanı Andrew Parsons, Aboulfazl Khatibi Mianaei'nin oyunlara katılamayacak olmasının dünya sporu ve İranlı sporcu için hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

Parsons, "Cumartesi günü çatışma başladığından beri IPC ve Milano-Cortina 2026 organizasyon komitesi, İran heyetinin oyunlara güvenli bir şekilde ulaşması için alternatif güzergahlar bulmak amacıyla perde arkasında yorulmak bilmeden çalıştı. Ancak Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle insan hayatına yönelik risk çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Katar: Gıda ve tıbbi malzeme stokları yeterli düzeyde, sorumlu tüketim yapılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
DMM, 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberini yalanladı
20:01
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki
19:51
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
20:20
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Yıkımın konuşulduğu coğrafyada imarın öncülüğünü yapıyoruz
19:40
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
19:31
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu oldu
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ