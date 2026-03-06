Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 21:05

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda BM Barış Gücü askerleri hedef alındı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir mevziyi hedef aldığı bildirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda BM Barış Gücü askerleri hedef alındı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kozah beldesinde UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerine ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu Gana askerleri arasında yaralılar olduğu belirtildi.

UNIFIL'den saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:50
Adalet Bakanı Gürlek, Sakarya'da gazi ve şehit aileleriyle iftar yaptı
21:11
Burhanettin Duran: Gazetecilerin hedef alınmaları asla kabul edilemez
20:39
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü
21:01
Bakanlar Uraloğlu ve Gürlek, milli hızlı trenin yol testleri törenine katıldı
20:09
DMM, 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberini yalanladı
20:53
İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırısı
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ