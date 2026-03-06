Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 12:58

Avustralya, İran'a ait gemiyi vuran ABD denizaltısında 3 askerinin bulunduğunu doğruladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu hafta başında batırılan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini vuran ABD denizaltısında Avustralyalı 3 askerin bulunduğunu söyledi.

Avustralya, İran'a ait gemiyi vuran ABD denizaltısında 3 askerinin bulunduğunu doğruladı

Albanese, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Normalde böyle bir konuyu doğrulamayız; ancak Ulusal Güvenlik Komitesi toplantılarımız ve kamuoyunun ilgisi göz önünde bulundurularak o gemide Avustralyalı 3 askeri personelin bulunduğunu teyit edebilirim." dedi.

Avustralyalı personelin operasyona doğrudan katılmadığını savunan Albanese, "Avustralyalı hiçbir personelin İran'a yönelik herhangi bir taarruz harekatına iştirak etmediğini de teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

Albanese, Avustralyalı askerlerin üçüncü ülkelerin savunma varlıklarına entegre olduklarında, Avustralya hukuku ve politikasına uygun hareket etmelerini güvence altına alan düzenlemelerin bulunduğuna dikkati çekti.

ABD'nin Virginia sınıfından hızlı taarruz denizaltısı, IRIS Dena'yı Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

Sri Lanka yetkilileri, dün itibarıyla 87 cenazenin çıkarıldığını ve 32 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

İran ABD Avustralya
