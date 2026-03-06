Hindistan'da düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün eğitim için Jorhat kentinden havalanan uçağın düştüğü aktarıldı.

Uçakta yaşamını yitiren iki pilotun Binbaşı Anuj ve Yüzbaşı Purvesh Duragkar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tüm Hava Kuvvetleri personelinin taziyelerini sunduğu ve bu acı dönemde yaslı ailelerinin yanında oldukları kaydedildi.

Hava Kuvvetlerine ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı, dün eğitim için Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalanmıştı.

Uçakla son temas, yerel saatle 19.42'de kurulmuş, daha sonra radardan çıktığı anlaşılmıştı.

Uçağın, Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.