Dünya
AA 06.03.2026 23:47

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD yönetimi, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını açıkladı.

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşundan (DFC) yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan denizcilik reasüransının uygulanmasına yönelik ayrıntılı plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdukları aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu planın deniz ticaretine olan güveni yeniden tesis edeceği, uluslararası ticareti istikrara kavuşturacağı ve İran ile yaşanan çatışma sırasında Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan ve müttefik şirketleri destekleyeceği vurgulandı.

Plan kapsamında yaklaşık 20 milyar dolara kadar oluşabilecek zararların sigortalanacağı belirtilen açıklamada, bu sigortanın yalnızca belirli kriterleri karşılayan gemilere uygulanacağı kaydedildi.

Sigortanın başlangıçta gemi gövdesi ve makine ile yük teminatlarına odaklanacağı aktarılırken, DFC ve ABD Hazine Bakanlığının planın uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFC Üst Yöneticisi Ben Black, "Reasürans planımızın petrol, benzin, LNG, jet yakıtı ve gübreyi Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek tekrar dünyaya ulaştıracağından eminiz." ifadesini kullandı.

