Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 11:33

Tel Aviv'de patlama sesleri

İran’dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de başkent Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'de patlama sesleri

İran, İsrail'e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.

Füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.

İsrail basını, askeri yetkililere dayandırarak, İran'ın 11 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini, bu salvoda az sayıda füzenin ateşlendiğini ve İsrail'de doğrudan füze isabetinin olmadığını aktardı.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
İran: ABD, "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından savaşa sürüklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
12:29
MEBİ'de LGS öğrencileri için mart ayı örnek soruları yayımlandı
12:26
Yeşil Vatan etkinliklerinde bu ayın teması: Su verimliliği
12:08
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
11:48
Bakan Bayraktar: Türkiye yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdi
11:48
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Modern ile geleneğin köprüsü: Pertevniyal Valide Sultan Camii
Modern ile geleneğin köprüsü: Pertevniyal Valide Sultan Camii
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ