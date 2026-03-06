Hafif Sağanak Yağışlı 6.9ºC Ankara
AA 06.03.2026 15:58

Rusya: Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın nükleer silahla ilgili açıklamalarının, Avrupa'da gerginliğin artmasına yol açtığını belirterek, "Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız." dedi.

Rusya: Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'ın, "ülkede 1980'den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek, nükleer silah ithalatına izin vermeyi planladıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu tür açıklamalar, Avrupa kıtasında gerginliğin artmasına yol açıyor. Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Peskov, Çin ve Hindistan'a petrol satışıyla ilgili verileri açıklamak istemediklerini söyleyerek, "Hindistan ve Çin ile enerji alanları dahil iş birliğimizi sürdürüyoruz. İran'daki savaş nedeniyle Rus enerji kaynaklarına talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Rusya, petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış gaz konusunda güvenilir bir tedarikçi. Rusya, anlaşmalar çerçevesinde sevkiyatları garanti ediyor." dedi.

"İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya ile Çin'in İran'a siyasi ve diğer açılarla yardımcı olduğunu açıkladı. Rusya, ne şekilde İran'a yardımcı oluyor? İran ve Rusya arasında askeri iş birliği var mı?" sorusuna Sözcü Peskov, "İran ile diyalog halindeyiz. Bu diyaloğu sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

Rusya Finlandiya
