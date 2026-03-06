Açık 2.3ºC Ankara
Gündem
AA 06.03.2026 23:34

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO kapsamındaki toplantıya katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO kapsamındaki toplantıya katıldı

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Genelkurmay Selçuk Bayraktaroğlu NATO
