Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.03.2026 22:52

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'APP plaka' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini belirterek, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'APP plaka' açıklaması

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu" başlıklı 23'üncü maddesinde, plaka kullanımına ilişkin kuralların ve yaptırımların açık şekilde düzenlendiği belirtildi.

Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığı ifade edilerek, bu fıkra hükmünün yeni getirilmiş bir düzenleme olmadığı, 2016 yılından bu yana uygulandığı aktarıldı.

Plakayı takan ve kullananlar hakkında 140 bin lira para cezası

Öte yandan, kamuoyunda sıklıkla "APP plaka" olarak ifade edilen durumun ise farklı bir hukuki yaptırıma sahip olduğu belirtilerek, Kanun'un 23'üncü maddesinin 5'inci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan hususun, plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir."

Fiilin tekrarı halinde cezaların kademeli olarak artmakta olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu düzenlemelerin amacı, yaptırım uygulamak değil, trafik güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaktır. Araç tescil plakaları, trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar, bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır."

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Sıradaki Haber
Bakan Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
Katar: İran’dan gönderilen 10 İHA’dan 9’u düşürüldü
23:19
Bahreyn'de cadde ve meydanlarda toplanma yasağı getirildi
23:16
Beyaz Saray: İran'a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz
23:09
BM: Filistin topraklarında yardım görevlileri ve siviller hala bombardıman ve ateş altında
22:59
Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti
22:54
İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ