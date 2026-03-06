Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, karar Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında alındı.

Timur'un sahibi ve ortağı olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin yönetimi ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'ye devredildi.