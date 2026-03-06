Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
TRT Haber 06.03.2026 21:03

Burhanettin Duran: Gazetecilerin hedef alınmaları asla kabul edilemez

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. İsrail’in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Burhanettin Duran: Gazetecilerin hedef alınmaları asla kabul edilemez

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin A Haber ekibini gözaltına almasına tepki gösterdi.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibinin İsrail’de gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirten ve geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail’in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir."

Burhanettin Duran İsrail
