Gündem
TRT Haber 06.03.2026 22:28

Bakan Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri, devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

İletişim Başkanı Duran: İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı

ETİKETLER
Akın Gürlek Dezenformasyon
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
