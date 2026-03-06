Sözcü Keçeli'den Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede tırmanan gerilim ve saldırılar sonrasında vatandaşların güvenliği ve ulaşım imkanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Temsilciliklerin acil durum hatları ile Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiğini vurgulayan Keçeli, vatandaşlara gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Bazı ülkelerden ayrılma imkanı devam ediyor

Keçeli, bölgedeki ulaşım durumuna ilişkin şu bilgileri verdi;

Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir.

Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir.

"Duyuruları yakından takip edin" çağrısı

Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir.