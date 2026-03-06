Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 06.03.2026 13:02

Azerbaycan İran'daki diplomatlarını geri çekti

Azerbaycan, diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle İran'dan geri çektiğini açıkladı. Karar, Bakü'nün Nahçıvan'da dört kişinin yaralanmasına neden olan sınır ihlali açıklamasının ardından geldi.

Azerbaycan İran'daki diplomatlarını geri çekti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran'daki büyükelçilik ve Tebriz'deki başkonsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi. Bayramov, bu adımın personelin güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

ETİKETLER
ABD Azerbaycan İran İsrail
Sıradaki Haber
Avustralya, İran'a ait gemiyi vuran ABD denizaltısında 3 askerinin bulunduğunu doğruladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
14:11
MEBİ'de öğrencilere yönelik rehberlik içerikleri erişime açıldı
14:10
Türkiye Kupası'nda format değişikliği
14:12
İran-ABD-İsrail savaşı: Sahada ilk kez gördüklerimiz
14:02
11 ilde suç örgütlerine operasyon : 61 şüpheli yakalandı
14:24
İletişim Başkanı Duran: İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı
50 yıldır antika saat tamiri yapan 'İskele Arif Usta'
50 yıldır antika saat tamiri yapan 'İskele Arif Usta'
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ