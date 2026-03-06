Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 09:37

İşgalci İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri Beyrut'a 26 dalga hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İşgalci İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri Beyrut'a 26 dalga hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen komuta merkezleri ve çok katlı binaların vurulduğu kaydedildi.

Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırıların düzenlendiği belirtilen açıklamada, bir komuta merkezi ve insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, komuta merkezlerinin Hizbullah tarafından "gelecekte" İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılacağı iddia edildi ve saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Hürmüz gerilimi stratejik petrol rezervlerini yeniden gündeme taşıdı
11:16
SGK'nin ilaç harcaması arttı
11:13
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor
11:14
AB'nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye vurgusu
11:12
Küresel deniz ticaretinin "Hürmüz" sınavı
11:03
ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi
Kahire’de binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi
Kahire’de binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ