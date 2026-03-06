Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
Al Jazeera 06.03.2026 09:52

ABD'nin İran operasyonu maliyeti: İlk 100 saatte 3,7 milyar dolar

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun mali tablosunu yayımladı. Hazırlanan rapora göre savaşın ilk 100 saati Washington'a yaklaşık 3,7 milyar dolara mal oldu. Bu rakam, operasyonun günlük maliyetinin 891,4 milyon dolar seviyesinde seyrettiği anlamına geliyor

ABD'nin İran operasyonu maliyeti: İlk 100 saatte 3,7 milyar dolar

Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in çatışmaların haftalarca sürebileceğine dair açıklamaları, finansman sorununu gündeme getirdi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu CSIS, Savunma Bakanlığının mevcut bütçesinin bu operasyonu sürdürmek için yeterli olmayacağını ve ek fon talebinde bulunulacağını öngörüyor.

Hava harekatının başlangıcında kullanılan gelişmiş silah sistemleri nedeniyle maliyetlerin yüksek seyrettiği, ilerleyen aşamalarda daha düşük maliyetli mühimmata geçilmesiyle bu rakamların düşebileceği belirtiliyor.

Ancak bütçelenmemiş harcamaların yüksekliği nedeniyle, iç kaynaklardan yapılacak kesintilerin siyasi ve operasyonel olarak zorlayıcı olacağı vurgulanıyor.

İran'da sivil yerleşim birimleri hedef oldu

Saldırıların insani ve fiziksel boyutuyla ilgili açıklama İran Kızılayı'ndan geldi.

Kızılay Başkanı Pir Hossein Kolivand, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda ülke genelinde 3 bin 90 ev dahil olmak üzere toplam 3 bin 643 sivil yerleşim yerinin hasar gördüğünü bildirdi.

Kolivand, hedeflerin büyük çoğunluğunun yoğun nüfuslu bölgeler olduğunu ifade ederek şu verileri paylaştı:

Ticari Alanlar: 528 ticari ve hizmet merkezi kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Tesisleri: 14 tıbbi tesis ve ilaç merkezi saldırılardan etkilendi.

Kızılay Kayıpları: Yardım faaliyetleri yürüten 9 Kızılay tesisi hasar gördü.

Pentagon'un azalan silah stoklarını yenileme çabaları devam ederken, bölgedeki sivil yerleşim alanlarındaki tahribatın boyutu her geçen saat artıyor.

