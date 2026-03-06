Hafif Yağmurlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 06.03.2026 08:32

ABD ve İsrail'in İran'da bir sonraki adımı: Kara harekatı olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalına yaptığı açıklamada, İran’a kara birliği göndermeyi düşünmenin şu aşamada "zaman kaybı" olacağını belirtti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'a yönelik yürütülen askeri kampanyanın "bir sonraki aşamaya" geçtiği duyuruldu.

ABD ve İsrail'in İran'da bir sonraki adımı: Kara harekatı olacak mı?

Telefonla bağlandığı yayında değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın askeri gücünün büyük darbe aldığını savunarak, "Her şeylerini, donanmalarını ve kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" dedi.

Trump , İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin "yabancı birliklerin ülkeye girmesinin işgalciler için felaket olacağı" yönündeki uyarısını "boş bir yorum" olarak nitelendirdi.

Diğer yandan Trump, silah bırakan İran Devrim Muhafızları ve İran polisine dokunulmazlık teklifinde bulundu.

İsrail ve ABD'nin İran saldırılarında son 24 saatte neler oldu?
İsrail ve ABD'nin İran saldırılarında son 24 saatte neler oldu?

İsrail operasyonun kapsamını genişletiyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'a yönelik yürütülen askeri kampanyanın "bir sonraki aşamaya" geçtiği duyuruldu.

Korgeneral Eyal Zamir, televizyondan yayımlanan konuşmasında, yeni aşamanın rejimi ve askeri kabiliyetlerini daha da zayıflatacağını vurguladı.

Tahran'da cuma sabahı erken saatlerde yaşanan yeni patlama ve saldırı dalgasının ardından konuşan Zamir, operasyonun devamına ilişkin "Önümüzde açıklayacağım başka sürprizler de var" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Katar, Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:12
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu: Mehmet Emin Resulzade
09:42
Altının gramı 7 bin 256 liradan işlem görüyor
09:41
İşgalci İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri Beyrut'a 26 dalga hava saldırısı düzenledi
09:31
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:20
İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı
09:20
Kara para aklama soruşturmasında 20 gözaltı kararı
Kahire’de binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi
Kahire’de binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ