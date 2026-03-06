ABD ve İsrail'in İran'da bir sonraki adımı: Kara harekatı olacak mı?

Telefonla bağlandığı yayında değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın askeri gücünün büyük darbe aldığını savunarak, "Her şeylerini, donanmalarını ve kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" dedi.

Trump , İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin "yabancı birliklerin ülkeye girmesinin işgalciler için felaket olacağı" yönündeki uyarısını "boş bir yorum" olarak nitelendirdi.

Diğer yandan Trump, silah bırakan İran Devrim Muhafızları ve İran polisine dokunulmazlık teklifinde bulundu.

İsrail operasyonun kapsamını genişletiyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'a yönelik yürütülen askeri kampanyanın "bir sonraki aşamaya" geçtiği duyuruldu.

Korgeneral Eyal Zamir, televizyondan yayımlanan konuşmasında, yeni aşamanın rejimi ve askeri kabiliyetlerini daha da zayıflatacağını vurguladı.

Tahran'da cuma sabahı erken saatlerde yaşanan yeni patlama ve saldırı dalgasının ardından konuşan Zamir, operasyonun devamına ilişkin "Önümüzde açıklayacağım başka sürprizler de var" ifadesini kullandı.