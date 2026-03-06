Hafif Yağmurlu 5.7ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 08:10

Katar, Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

Katar, Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katar ABD İnsansız Hava Aracı (İHA)
