Dünya
AA 06.03.2026 07:54

ABD ordusu, İran'a ait bir İHA gemisinin vurulduğunu açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.

ABD ordusu, İran'a ait bir İHA gemisinin vurulduğunu açıkladı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İran İnsansız Hava Aracı (İHA) ABD İsrail
