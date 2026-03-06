İsrail ve ABD'nin İran saldırılarında son 24 saatte neler oldu?

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.

Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

Tahran'daki altyapı tesislerine karşı "geniş kapsamlı" bir saldırı dalgası başlattığını doğruladı. İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), bombardımanın özellikle kentin doğu kesimlerini hedef aldığını duyurdu.

Tahran semalarında şiddetli patlama sesleri duyulurken, eş zamanlı olarak İran'ın merkezi konumundaki İsfahan kentinden de saldırı haberleri geldi.

Basra Körfezi ve çevresinde gerilim artıyor

Çatışmaların bölge geneline yayılmasıyla birlikte komşu ülkelerde de hareketlilik yaşandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, El-Harj vilayeti üzerinde bir seyir füzesinin imha edildiğini, ayrıca Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan üç balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Katar ise Doha'daki El Udeid hava üssüne yönelik insansız hava aracı saldırısının püskürtüldüğünü ve 13 füzenin engellendiğini açıkladı.

Kuveyt'te de gece boyunca füze ve İHA tehditleri nedeniyle hava saldırısı sirenleri çaldı.

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Denizde sıcak temas: İran'a ait gemiler vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran donanmasına ait bir "insansız hava aracı taşıyıcısını" vurduğunu ve geminin alevler içinde kaldığını duyurdu.

Ayrıca Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisinin ABD denizaltısı tarafından torpido ile batırıldığı, olayda 87 İranlı denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonların İran donanmasını etkisiz hale getirme amacı taşıdığını ifade etti.

Siyasi kanattan karşılıklı tehditler

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı diplomatlara sığınma talebinde bulunmaları, Devrim Muhafızları komutanlarına ise silah bırakmaları çağrısı yaparak, aksi takdirde öldürüleceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD birliklerinin olası bir kara işgaline hazır olduklarını belirterek karşılık verdi.

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İran'ın finans ağını kısıtlamak amacıyla ülkedeki İran varlıklarını dondurmayı değerlendirdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız

İran Devlet televizyonuna göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

Nahçıvan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

"Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır"

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi.

MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde İran’dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yönelen bir balistik mühimmatın tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İmha sonrası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, önleme faaliyetinde kullanılan hava savunma füzesine ait olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen tavır içinde olmamalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok net gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için gerekli ikazlarda bulunduk. Kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalı." dedi.

İran'da yaşanan gelişmeler sonrası telefon görüşmelerinin hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le görüştük. İlham kardeşime, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni hedef alan bugünkü saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve saldırıyı kınadığımızı ifade ettim. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır."

"Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. pic.twitter.com/nKwDNtaiu3

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2026

İran'daki okul saldırısına ilişkin rapor: Saldırıdan Amerikan kuvvetleri sorumlu

ABD askeri müfettişleri geçtiğimiz cumartesi günü İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 165 çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıdan muhtemelen Amerikan kuvvetlerinin sorumlu olduğunu değerlendiriyor.

Haberde, soruşturmanın henüz nihai bir sonuca ulaşmadığı ve çalışmaların devam ettiği belirtilirken, ABD’li iki yetkilinin saldırının sorumluluğuna dair bu ön değerlendirmeyi paylaştığı aktarıldı.

Minab’da "çift vuruş" dehşeti: 165 kız çocuğu hayatını kaybetti

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şecere-i Tayyibe" ilkokulu, eğitim devam ederken füzelerin hedefi oldu. Görgü tanıkları ve kurtarma ekipleri, okulun "çift vuruş" (double-tap) yöntemiyle vurulduğunu; ilk patlamanın ardından sığınaklara ve okulun mescidini andıran dua alanına kaçan çocukların, kısa süre sonra gelen ikinci füze ile hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ölenlerin çoğunun 7 ile 12 yaş arasındaki kız çocukları olduğu bildirildi.