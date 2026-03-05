Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 05.03.2026 10:25

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İsrail'e destek: Sonuna kadar devam edin

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'in yürüttüğü saldırılara tam destek verdiğini açıkladı. Times of Israel gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dün gece ABD'li mevkidaşı Hegseth ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İsrail'e destek: Sonuna kadar devam edin

Yapılan açıklamada, Hegseth'in iki ülke ordusu arasındaki "benzeri görülmemiş iş birliğini" övdüğü belirtildi. Hegseth'in Katz'ı cesaretlendirerek, "Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız" ifadesini kullandığı kaydedildi.

İranlı generalden kararlılık mesajı: Savaşın süresi önemli değil

İran cephesinden ise çatışmaların uzun sürebileceğine dair sert açıklamalar geldi. Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı General Kiumars Heydari, İran'ın hedeflerine ulaşana ve ABD'ye ağır darbeler indirene kadar savaşı bırakmayacağını söyledi.

Yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan Heydari, İran'ın geçmişteki sekiz yıllık savaş tecrübesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşın kaç gün süreceği bizim için önemli değil. Bu savaşı ancak hedeflerimize ulaştığımızda ve düşmanın bu eyleminden pişmanlık duyup umutsuzluğa düşmesini sağladığımızda sona erdireceğiz".

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 1045 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD İran İsrail Lübnan
